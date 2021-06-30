Путин оценил законность увольнений после отказа сделать прививку

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что увольнять сотрудников за медотвод от вакцинации незаконно. Об этом глава государства заявил во время традиционной прямой линии.

Если есть медотвод по медицинским соображениям, требовать вакцинацию никто не имеет право. Эти требования незаконны, — сказал президент.

Ранее глава департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко заявила, что в медицинском сообществе не существует случаев однозначных противопоказаний от вакцинирования. При этом есть ряд нюансов, при которых прививки действительно лучше не делать или перенести по времени. Одним из показаний к отводу является аллергия на один из компонентов. Если человек получил одну дозу и у него была аллергия на неё, второй укол рекомендуется отложить.

Существуют также заболевания, позволяющие претендовать на отвод от прививки. При этом онкологические болезни, аутоиммунные заболевания, диабет, ВИЧ строгими противопоказаниями не считаются.

NEWS.ru ведёт текстовую онлайн-трансляцию прямой линии президента Владимира Путина.