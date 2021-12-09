На заседании Совета по правам человека президент России Владимир Путин призвал «внимательно разобраться» с информацией о пытках в колониях и принять системные меры по этому поводу. Он уточнил, что следил за соответствующей информацией, и сенаторы уже начали работу по изменению профильного законодательства. Трансляцию заседания Совета ведёт «Россия 24».

Центральный аппарат [Следственного комитета] контролирует и проводит следствие предварительное по вопросам, которые стали известны, — заявил президент.

Он добавил, что «засаживать» подозреваемого за решетку на этапе следствия часто бывает неоправданной мерой, и для этого должны применяться такие способы контроля, как домашний арест и электронные браслеты.

Ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видео с пытками и издевательствами над заключёнными, снятые в областной туберкулёзной больнице № 1 (ОТБ-1) ФСИН в Саратовской области.