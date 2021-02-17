Путин призвал разобраться с чёрными риелторами

https://static.news.ru/photo/f8304050-710b-11eb-82a8-96000091f725_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин дал поручение разобраться с мошенниками на рынке недвижимости, в частности, с чёрными риелторами. Этот вопрос поднял на встрече президента с главами думских фракций лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Это надо просто посмотреть повнимательнее. Я поручу над этим поработать экспертам правительства, — цитирует РИА Новости Путина.

В ходе встречи Жириновский доложил Путину, что «эти чёрные риелторы по всей стране» работают и призвал решить эту проблему.

Как писал NEWS.ru, продажа квартиры по подложным документам и проведение сделок с привлечением недееспособных лиц являются самыми распространёнными видами мошенничества в сфере недвижимости. Эксперты предупреждают о том, что не следует покупать квартиры по копиям документов, даже нотариально заверенных. Кроме того, в оригинальных документах не должно быть никаких помарок и исправлений. Если же квартира продаётся по доверенности, следует потребовать присутствия на сделке собственника помещения.

Ещё один распространённый вид мошеннических схем — продажа квартиры с участием лиц, имеющих возможность в будущем оспорить сделку через суд. К таким категориям относятся граждане с частичной или полной недееспособностью, пенсионеры. несовершеннолетние и бывшие супруги, с которыми продавцы «забыли» поделить имущество. Также стоит быть осторожными при сделках, в которых фигурируют квартиры, якобы полученные в наследство. При подобных махинациях продавец сообщает, что он является единственным наследником и хочет продать доставшуюся ему недвижимость как можно скорее. Однако после заключения сделки он перестаёт выходить на связь, а вскоре появляется ещё один наследник и заявляет о своих претензиях на квартиру. Если новый наследник сможет доказать, что не был в курсе смерти родственника, велика вероятность признания сделки купли-продажи недействительной.