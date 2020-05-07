«Нельзя перегнуть палку»: Путин призвал пересмотреть санитарные меры

https://static.news.ru/photo/d5a80c20-905b-11ea-bfda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин обратился к контролирующим органам с призывом не донимать бизнес бессмысленными требованиями по соблюдению санитарных норм после окончания пандемии COVID-19.

Глава государства в ходе онлайн-совещания по ситуации в транспортной отрасли заявил, что после победы над инфекцией нужно будет провести масштабный анализ санитарных мер во всех сферах, «прежде всего на транспорте». При этом следует учесть накопленный во время пандемии опыт.

Здесь нельзя, что называется, перегнуть палку, задавить бизнес формальными, избыточными, а порой бессмысленными требованиями, — отметил глава государства.

Как ранее сообщал NEWS.ru, московские власти объявили, что столичные предприятия, которые возобновят работу 12 мая, обязаны будут соблюдать строгие санитарные нормы. В случае нарушения предписаний деятельность организаций могут вновь приостановить.