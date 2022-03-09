Путин призвал изменить законодательство по размещению сирот из Донбасса

Президент России Владимир Путин призвал детского омбудсмена Марию Львову-Белову представить предложения для внесения изменений в законодательство по временному размещению на российской территории детей-сирот из Донбасса. По мнению главы государства, сейчас важно действовать в интересах несовершеннолетних и не думать о бюрократических проволочках.

Президент отметил в ходе разговора с уполномоченным по правам ребёнка, что детей нужно пристраивать в семьи россиян вне зависимости от того, есть у несовершеннолетних российское гражданство или нет. В ответ Львова-Белова заметила, что есть законодательные проволочки, которые следует устранить.

Это чрезвычайные обстоятельства, и, мне кажется, нужно думать не о бюрократических проволочках, а об интересах детей, — сказал Путин.

Омбудсмен также рассказала, что в Россию эвакуировали 1090 сирот из ДНР и ЛНР. Всем им оказывают необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что МГИМО МИД России бесплатно примет 15 студентов из Донбасса и городов Украины. Их отберут на конкурсной основе до того, как откроются специальные государственные программы.