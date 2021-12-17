Путин признался, что иногда не может разобрать свой почерк

Фото: kremlin.ru

Участниц группы Pussy Riot Марию Алёхину и Люсю Штейн Тверской суд Москвы арестовал на 15 и 14 суток соответственно за демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщает «Медиазона» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) со ссылкой на самих девушек, которых задержали накануне.

Сама Алёхина рассказала, что её обвинили в пропаганде нацистской символики из-за фотографии, которую активистка опубликовала в соцсетях в 2015 году. На снимке изображены свастика и Александр Лукашенко. Суд признал Алёхину...