Путин признался, что иногда не может разобрать свой почерк

Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей признался, что иногда не может разобрать собственный почерк. Трансляцию вёл телеканал RT. Глава государства фиксировал на бумаге ряд вопросов выступавших, чтобы позже ответить на них. Собираясь ответить на очередной вопрос, глава государства некоторое время смотрел на записи и не смог их разобрать.
Пожалуй, всё. Пока Игорь Геннадьевич выступал, я тут царапал, царапал, и сам не могу разобрать, что я тут сам нацарапал, — признался Путин с улыбкой.
Зрители в зале отреагировали на это заявление аплодисментами, после которых дискуссия продолжилась.
Ранее, выступая на съезде РСПП, Путин заявил, что экономика России уже к середине 2021 года восстановилась от последствий пандемии коронавируса. Он назвал это видимым результатом всего делового сообщества и отметил, что теперь необходим качественный рост и трансформация всей экономической жизни.