Путин присвоил звание Героя России жителю Владивостока
Путин присвоил звание Героя России полковнику Бернгарду из Владивостока
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
08:04, 05 марта 2022
Президент РФ Владимир ПутинФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя России жителю Владивостока, командиру бригады морской пехоты полковнику Алексею Бернгарду за успешное выполнение боевых задач в ходе спецоперации на Украине, рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко на своей странице в Instagram. По его словам, подразделение Бернарда успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство.
Высшую воинскую награду Алексей получил за умелые действия при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на востоке Украины. Его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство, — рассказал Кожемяко.
Бернгард вёл бои на Мариупольском направлении. Ранее полковник служил в Тихоокеанском флоте, выполнял задачи в Сирийской Арабской Республике.
3 марта Владимир Путин, открывая совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил, что присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджигамомедову, уроженцу Дагестана, который в ходе специальной военной операции на Украине подорвал гранатой себя и окруживших его боевиков.