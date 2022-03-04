Путин присвоил звание Героя России жителю Владивостока

Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя России жителю Владивостока, командиру бригады морской пехоты полковнику Алексею Бернгарду за успешное выполнение боевых задач в ходе спецоперации на Украине, рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко на своей странице в Instagram. По его словам, подразделение Бернарда успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство.

Высшую воинскую награду Алексей получил за умелые действия при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на востоке Украины. Его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство, — рассказал Кожемяко.

Бернгард вёл бои на Мариупольском направлении. Ранее полковник служил в Тихоокеанском флоте, выполнял задачи в Сирийской Арабской Республике.

3 марта Владимир Путин, открывая совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил, что присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджигамомедову, уроженцу Дагестана, который в ходе специальной военной операции на Украине подорвал гранатой себя и окруживших его боевиков.