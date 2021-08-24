Путин предложил распространить выплаты на полицейских и курсантов

Единовременные выплаты по 15 тысяч рублей должны получить не только военнослужащие, но и полицейские с курсантами. Об этом заявил президент Владимир Путин на съезде «Единой России».

Предлагаю распространить эти выплаты и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов, — сказал он.

По его словам, выплаты в одинаковом размере должны получить все силовики «вне зависимости от количества звёзд на погонах».

В данном случае все равны должны быть, извините, как в бане, — заключил он.

22 августа Путин заявил, что необходимо выплатить пенсионерам ещё по 10 тысяч рублей, а военным — по 15 тысяч. Он попросил партию «Единая Россия» организовать эту выплату, когда та сформирует фракцию в Государственной думе нового созыва.

24 августа глава государства подписал указ о единовременной выплате пенсионерам, составляющей 10 тысяч рублей. Граждане получат деньги в сентябре, подавать заявление для этого не нужно.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти не планируют осуществлять новые единовременные выплаты, в том числе для молодых людей.