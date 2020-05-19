Путин поздравил евреев с Днём Победы по иудейскому календарю

https://static.news.ru/photo/862428b4-99b6-11ea-bf0d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с Днём спасения и освобождения, отметив, что этот праздник наполнен особым смыслом в год 75-летия Победы.

Поздравительное послание опубликовано на сайте Кремля. Президент отметил, что с каждым годом праздник объединяет всё больше еврейских общин как в России, так и за рубежом. Путин напомнил о подвиге солдат СССР и союзных армий, «сокрушивших нацизм, избавивших еврейский и другие народы от тотального истребления».

Мы и будущие поколения должны бережно хранить историческую правду о минувшей войне, понимать, к каким разрушительным последствиям приводит любое попустительство национализму, антисемитизму, расизму, ксенофобии, — подчеркнул глава государства.

Евреи отмечают праздник — аналог Дня Победы 26 ияра по иудейскому календарю. В григорианском календаре этот праздник каждый год приходится на разные даты.

Как передавал NEWS.ru, ранее Путин обсудил положение азербайджанской диаспоры в Дагестане с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.