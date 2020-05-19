Путин поздравил евреев с Днём Победы по иудейскому календарю

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с Днём спасения и освобождения, отметив, что этот праздник наполнен особым смыслом в год 75-летия Победы.
Поздравительное послание опубликовано на сайте Кремля. Президент отметил, что с каждым годом праздник объединяет всё больше еврейских общин как в России, так и за рубежом. Путин напомнил о подвиге солдат СССР и союзных армий, «сокрушивших нацизм, избавивших еврейский и другие народы от тотального истребления».
Мы и будущие поколения должны бережно хранить историческую правду о минувшей войне, понимать, к каким разрушительным последствиям приводит любое попустительство национализму, антисемитизму, расизму, ксенофобии, — подчеркнул глава государства.
Евреи отмечают праздник — аналог Дня Победы 26 ияра по иудейскому календарю. В григорианском календаре этот праздник каждый год приходится на разные даты.
Как передавал NEWS.ru, ранее Путин обсудил положение азербайджанской диаспоры в Дагестане с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен