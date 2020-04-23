Путин поручил снизить первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми

https://static.news.ru/photo/6fdf0870-885f-11ea-8ad3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о снижении до 15% первоначального взноса по ипотеке для семей с детьми с использованием маткапитала. Срок исполнения — 20 мая 2020 года, говорится в тексте поручения, размещённом на сайте Кремля.

6 марта в ходе общения Путина с представительницами общественности Ивановской области одна из участниц отметила, что несмотря на льготные условия по ипотеке для семей с детьми, всё же не все могут воспользоваться такой мерой из-за величины первоначального взноса. Президент тогда пообещал заняться этим вопросом.

В начале апреля Путин поручил запустить льготную ипотеку под 6,5% годовых. На эту программу власти выделят около 6 млрд рублей. Оформить её можно будет до 1 ноября 2020 года. Программа распространится только на россиян, которые ранее не оформляли такой заём.

Как писал NEWS.ru, в Минфине пообещали, что ставки по льготным ипотечным программам будут продолжать действовать, несмотря на ухудшение ситуации на финансовых рынках. Замминистра финансов Алексей Моисеев заверил, что никакие изменения не будут вноситься в программы по поддержке семей с детьми, инициированные президентом Путиным.