Путин поручил продлить льготную ипотеку ещё на год

Президент России Владимир Путин поручил продлить действие льготной программы ипотеки со ставкой не более 7% ещё на год, до 1 июля 2022-го. Также в поручениях главы государства говорится о расширении льготной ипотеки по ставке 6% для семей, у которых дети родились с 2018 года. Об этом говорится в перечне поручений российского лидера по итогам Петербургского международного экономического форума.

Процентная ставка не должна превышать 7% годовых на весь срок кредита, а максимальный его размер должен быть до 3 млн рублей. Что касается ипотеки для семей с детьми, им даётся ставка 6% годовых. Денежный максимум для регионов — 6 млн рублей, а для Москвы, Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей — 12 млн рублей.

Льготную ипотеку для всех продлили до следующего июля, а для семей с детьми — до конца 2023 года. Доложить об исполнении поручения Путину должны до 1 октября текущего года.

Ранее сообщалось, что в России объём выданной ипотеки может вырасти в 2021 году до 4,8 трлн рублей и побить рекорд. Это на 0,4 трлн рублей больше прошлогодних показателей. Более половины от общей доли кредитов приходится на займы в размере менее 3 млн рублей. Поэтому спрос на ипотеку уменьшаться не будет.