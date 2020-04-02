Путин поручил нарастить производство средств личной защиты

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Выходящих из домов москвичей начали останавливать на улицах сотрудники правоохранительных органов и интересоваться, с какой целью жители вышли на улицу.

Так, утром 3 апреля автомобиль сотрудника агентства РИА Новости остановил инспектор ГИБДД и поинтересовался целью поездки корреспондента. После того как водитель предъявил личные документы и пресс-карту, ему разрешили продолжить движение....