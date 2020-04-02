Общество

Путин поручил нарастить производство средств личной защиты

10:09, 03 апреля 2020
Фото: Wu Di/XinHua/Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличить производство средств индивидуальной защиты и дезинфекции.

Соответствующее поручение российский лидер дал кабинету министров РФ. По его словам, производство таких изделий должно быть налажено в необходимых в сложившейся ситуации объёмах. Кроме того, он попросил создать резерв средств защиты и дезинфекции, говорится в сообщении на сайте правительства.

Правительству Российской Федерации обеспечить <...> наращивание производства средств индивидуальной защиты и дезинфекции для нужд медицинских, аптечных и иных организаций и их поставку в необходимых объемах, — гласит оно.

Отчётный доклад о проделанной работе Путин поручил предоставлять ему каждую неделю.

Ранее NEWS.ru писал о том, что отбывающие наказание в челябинских колониях займутся изготовлением многоразовых масок для защиты от коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях