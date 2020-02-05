https://static.news.ru/photo/21bc2d9a-4817-11ea-bf50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поручил отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на лекарственные средства в связи с распространением коронавируса.

Лицензии надо отбирать у них, вот и всё, на эту деятельность. Решили нажиться! Надо выявить таких по каждой организации и принять решение, чтобы не повадно было в следующий раз, — сказал российский лидер.

Как ранее писал NEWS.ru, в забайкальских аптеках почти в 10 раз выросли цены на медицинские маски в связи с распространением коронавируса.

Похожая ситуация сложилась и в Курской области. Заместитель губернатора Ирина Хмелевская выразила обеспокоенность в связи с тем, что аптечные сети отреагировали на распространение коронавируса резким повышением цен на медицинские маски. Она посетовала, что у властей региона нет правовых механизмов воздействия на рост цен. По её словам, всё, что может сделать правительство в этой ситуации, — уговаривать ретейлеров.