Путин поручил кабмину повысить продолжительность жизни на Дальнем Востоке

https://static.news.ru/photo/7355baea-b7c0-11ea-9936-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство должно обеспечить повышение продолжительности жизни на Дальнем Востоке не менее чем на пять лет, а также снижение смертности трудоспособного населения не менее чем на 35%. Об этом говорится в распоряжении президента РФ Владимира Путина.

Правительству РФ обеспечить достижение следующих целей социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года: превышение среднероссийских темпов роста показателей качества жизни населения, в том числе по следующим направлениям: повышение ожидаемой продолжительности жизни не менее чем на пять лет, снижение смертности населения трудоспособного возраста не менее чем на 35%, — указано в документе.

Кабмин должен утвердить программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на период до 2035 года. Срок выполнения поручения установлен в три месяца.

Национальный проект по развитию Дальнего Востока включает план по ускорению экономического роста, развитию человеческого капитала и кадрового потенциала. Ставятся задачи по повышению конкурентоспособности территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке, развитию сельского хозяйства, лесопереработки, рыболовства, аквакультуры, туризма, образования и других сфер.

В указе президента прописано снижение аварийного жилья на Дальнем Востоке в 3,5 раза, число объектов культуры, спорта, образования и здравоохранения в аварийном состоянии должно уменьшиться в два раза. Также к 2024 году объёмы строительства жилья в этом регионе должны быть увеличены в 1,6 раза.

Глава государства поручил ежегодно начиная с 2021 года предоставлять ему доклад о реализации нацпрограммы развития Дальнего Востока, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности.