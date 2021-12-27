Путин поручил узаконить системы контроля выбросов в атмосферу

Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с Госдумой в срок до 1 апреля 2022 года обеспечить внесение в законодательство изменений, направленных на борьбу с вредными выбросами в атмосферу. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Так, в городах, где уже введено квотирование вредных выбросов, в течение 2022 года должны быть установлены системы автоматического контроля этих выбросов. В городах, где квотирование введут позже, контроль должен быть установлен в течение года. При этом на квотируемых объектах должен быть установлен государственный контроль за качеством воздуха и соблюдением квот, а за их несоблюдение необходимо ввести административную и финансовую ответственность, включая оборотные штрафы и ограничение на выплату дивидендов. Эти изменения должны быть внесены до 15 июля 2022 года.

Правительству РФ совместно с Госдумой <...> обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих <...> введение режима постоянного государственного контроля (надзора) на квотируемых объектах, — говорится в поручении президента.

Ранее экологический мониторинг выявил 35 городов России с наиболее загрязнённым воздухом. В список вошли Махачкала, Ростов-на-Дону, Кемерово, Улан-Удэ, Чита, Астрахань и ряд других населённых пунктов. Они могут стать частью обновлённого федерального проекта «Чистый воздух» летом 2022 года, сообщил глава Минприроды России Александр Козлов.

При этом президент России Владимир Путин поручил Российскому союзу промышленников и предпринимателей регулярно мониторить реализацию мер по снижению выбросов в атмосферу.