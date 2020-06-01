Путин попросил россиян активно голосовать по конституционным поправкам

https://static.news.ru/photo/de61e3dc-a414-11ea-a38c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Президент России Владимир Путин обратился к российским гражданам и призвал их принять активное участие в голосование по поправкам в Конституцию.

Конечно, обращусь к нашим гражданам с тем, чтобы они приняли активное участие в общероссийском голосовании, поскольку речь идёт об основном законе — Конституции, — цитирует российского лидера ТАСС.

Ранее Путин назначил 1 июля 2020 года днём голосования по Конституции, отвергнув идею провести референдум в один день с парадом Победы — 24 июня.

Госдума ранее приняла в третьем чтении президентский закон о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков. Ещё одна поправка говорит об обнулении предыдущих президентских сроков после принятия обновлённой Конституции писал NEWS.ru.