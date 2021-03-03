Путин пообещал защитить правоохранителей от угроз в соцсетях

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Государство обеспечит безопасность сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей, в том числе защитит от угроз, поступающих через соцсети. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД РФ.

Активно прорабатывается законопроект, направленный на защиту сотрудников правоохранительных органов и их близких от любых угроз, в том числе в соцсетях. Государство, безусловно, исполнит свой долг: безопасность людей, которые стоят на страже закона и правопорядка, а также членов их семей будет обеспечена, — цитирует РИА Новости Путина.

Президент также предупредил о строгом наказании за попытки воспрепятствовать деятельности сотрудников правоохранительных органов.

Как писал NEWS.ru, жители России ждут от органов власти большей эффективности, в том числе это касается МВД. По словам Владимира Путина, в прошлом году МВД в целом успешно выполнило задачи, поставленные перед ведомством. Полиция в 2020-м действовала без сбоев, чётко и грамотно. Президент подчеркнул, что силовики должны активно мониторить Сеть. Он поручил руководству МВД наладить тесную связь с банками, сотовыми операторами, интернет-провайдерами. Это необходимо сделать для предотвращения киберпреступлений.

Путин добавил, что рассчитывает на использование полицией всего потенциала для выхода на «новые рубежи в повышении уровня безопасности людей».