Путин пообещал помочь мальчику, мечтающему обнять живую панду

https://static.news.ru/photo/d878e668-36fa-11eb-8c1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин пообещал, что поможет тульскому мальчику, который очень хочет встретиться с настоящей пандой.

Во время онлайн-встречи с волонтёрами и финалистами конкурса «Доброволец России — 2020» главе государства зачитали желание 10-летнего Саши Калязникова из Тульской области. Он очень хочет встретиться с пандой и обнять её.

Надо у панды спросить, хочет ли она, чтобы её обнимали, — цитирует Путина MK.RU.

Президент добавил, что необходимо посоветоваться с защитниками животных. Путин пообещал, что предпримет максимальные усилия, чтобы это желание мальчика сбылось.

Год назад две панды, Жу и Диндин, переселились из зоопарка Чэнду в Китае в Московский зоопарк.

Ранее на этой же встрече Владимир Путин дал совет девочке, которая тренирует дикцию по методу Демосфена, набрав полный рот камней. Он отметил, что так делают многие профессионалы, однако порекомендовал ребёнку заменить камни леденцами, писал NEWS.ru.