Путин пообещал подумать над использованием маткапитала для ремонта

Президент Владимир Путин ответил на идею о предоставлении возможности гражданам использовать материнский капитал для ремонта жилья. Он пообещал подумать над этим, передаёт ТАСС.
Такое заявление он
Здесь критерии очень размыты, надо понимать, какой ремонт, почему он не делался и не будут ли эти деньги истрачены впустую, — подчеркнул он.
Материнским капиталом называют меру господдержки российских семей в рамках нацпроекта «Демография». Она действует с 2007 года, рассчитывать на неё могут семьи, у которых родился или был усыновлён второй ребёнок, а также любой последующий, если до этого право на маткапитал не оформлялось.
С 1 января 2020 года материнский семейный капитал выдается в России при рождении первого ребёнка. При этом выдача сертификата происходит в беззаявительном порядке.
В настоящее время размер материнского капитала на первого ребёнка составляет 483,8 тысячи рублей и 639,4 тысячи рублей на второго.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова предложила новые способы тратить маткапитал. Его могут распространить на образовательные услуги индивидуальных предпринимателей, в частности услуги няни и мини-детсады, а также на строительство и реконструкцию жилья сразу после рождения ребёнка.