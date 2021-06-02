Путин пообещал подумать над использованием маткапитала для ремонта

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Президент Владимир Путин ответил на идею о предоставлении возможности гражданам использовать материнский капитал для ремонта жилья. Он пообещал подумать над этим, передаёт ТАСС.

Такое заявление он сделал в ответ на запрос со стороны представителей партии «Единая Россия» в ходе встречи с руководством организации. Политик отметил, что трата маткапитала ограничена только чтобы не допустить злоупотреблений и манипуляций этими деньгами.

Здесь критерии очень размыты, надо понимать, какой ремонт, почему он не делался и не будут ли эти деньги истрачены впустую, — подчеркнул он.

Материнским капиталом называют меру господдержки российских семей в рамках нацпроекта «Демография». Она действует с 2007 года, рассчитывать на неё могут семьи, у которых родился или был усыновлён второй ребёнок, а также любой последующий, если до этого право на маткапитал не оформлялось.

С 1 января 2020 года материнский семейный капитал выдается в России при рождении первого ребёнка. При этом выдача сертификата происходит в беззаявительном порядке.

В настоящее время размер материнского капитала на первого ребёнка составляет 483,8 тысячи рублей и 639,4 тысячи рублей на второго.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова предложила новые способы тратить маткапитал. Его могут распространить на образовательные услуги индивидуальных предпринимателей, в частности услуги няни и мини-детсады, а также на строительство и реконструкцию жилья сразу после рождения ребёнка.