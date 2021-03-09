Путин подписал закон об увеличении штрафа за незаконную агитацию на выборах

https://static.news.ru/photo/790db29c-80fd-11eb-8d51-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин поставил свою подпись под законопроектом об усилении штрафных санкций за незаконную предвыборную агитацию.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Автором законодательной инициативы стала группа депутатов Госдумы во главе с главами комитетов — по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой и по информационной политике Александром Хинштейном.

Предвыборная агитация, включающая агитацию по вопросам референдума, проводимая вне отведённого для этой цели периода или в местах, где её проведение запрещено, а также выпуск агитматериалов с нарушением закона о выборах или их размещение на объектах без разрешения собственников будут наказываться штрафом в размере от 5 до 20 тысяч рублей для физлиц (ранее от 1 до 1,5 тысячи рублей), от 30 до 50 тысяч для должностных лиц (от 2 до 5 тысяч) и от 100 до 500 тысяч для юридических лиц (от 20 до 100 тысяч).

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что на региональных выборах, которые запланированы на сентябрь текущего года, эксперимент по электронному сбору подписей через портал «Госуслуги», пройдёт минимум в пяти российских субъектах. Подобные эксперименты будут проводиться только на региональных выборах. Причина кроется в отсутствии нормы, которая позволяла бы собирать электронные подписи на федеральных выборах. Председатель Центризбиркома при этом выразила надежду, что такое решение будет принято и для них, сообщал NEWS.ru.