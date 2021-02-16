ЦИК РФ: электронный сбор подписей в 2021 году будет минимум в пяти регионах

https://static.news.ru/photo/ba71e116-7042-11eb-9cde-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На региональных выборах, которые запланированы на сентябрь текущего года, эксперимент по электронному сбору подписей через портал «Госуслуги», пройдёт минимум в пяти российских субъектах. Об этом рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы.

Предполагаем на предстоящих выборах использовать электронный сбор подписей не менее чем в пяти регионах. Это Карелия, Чечня, Курская, Новгородская и Оренбургская области, — сказала Памфилова, слова которой приводит ТАСС.

Глава ЦИК также рассказала, что возможность собирать подписи в электронном виде рассматривается и на выборах губернатора Тульской области. Как пояснила Памфилова, такие эксперименты будут проводиться только на региональных выборах. Причина кроется в отсутствии нормы, которая позволяла бы собирать электронные подписи на федеральных выборах. Председатель Центризбиркома при этом выразила надежду, что такое решение будет принято и для них.

Москва тоже хотела бы принять участие в этом эксперименте и устроить электронный сбор подписей на довыборах в гордуму. Об этом во время заседания заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Закон о возможности собирать подписи с избирателей дистанционно Госдума приняла в мае 2020 года. Он подразумевает, что количество онлайн-подписей прописывается в законе субъекта РФ, но не должно превышать 50% от количества необходимых для регистрации кандидата. После этого система дистанционного голосования успешно показала себя на сентябрьских выборах 2020 года в Пермском крае, Республике Чувашия и Челябинской области.

Впервые онлайн-голосование было использовано на выборах депутатов Мосгордумы в сентябре 2019 года. Затем практику распространили на голосование по поправкам в Конституцию. Тогда дистанционно могли отдать голос жители Москвы и Нижегородской области.

Ранее Памфилова заявила, что власти изучают опыт проведения выборов в Таджикистане, Киргизии и Казахстане. По её словам, ЦИК может многому поучиться у коллег из Средней Азии, сообщал NEWS.ru.