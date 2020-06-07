Путин подписал закон об использовании конфискованного спирта

https://static.news.ru/photo/d7d7f9ea-a980-11ea-a20d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

В России конфискованный этиловый спирт можно будет использовать для производства антисептиков. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин.

Отмечается, что сам документ предусматривает дополнительные меры поддержки отдельных отраслей экономики в связи с пандемией коронавируса. При этом он даёт возможность правительству России устанавливать случаи и порядок переработки и использования конфискованных этилового спирта, сообщает РИА Новости.

Таким образом, можно будет решить проблему хранения и переработки контрафактной спиртосодержащей продукции. Кроме того, регионы смогут таким образом решить проблему с дефицитом антисептиков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что конфискованный нелегальный алкоголь вполне можно использовать при производстве антисептиков. С таким предложением к премьеру Мишустину обратился сенатор Сергей Рябухин.

Эта мера будет актуальной, если в регионах будет наблюдаться повышенный спрос на антисептики, считает Рябухин. Таким образом, алкоголь нельзя будет пить, и можно будет исключить отравления. На складах «Росспиртпрома» сейчас хранится 900 тыс. декалитров конфискованного алкоголя и 23 млн декалитров спирта, которые были изъяты в 2019 году.