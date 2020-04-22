Контрафактный алкоголь пустят на антисептики

Конфискованный нелегальный алкоголь вполне можно использовать при производстве антисептиков. С таким предложением к премьеру Мишустину обратился сенатор Сергей Рябухин.
Эта мера будет актуальной, если в регионах будет наблюдаться повышенный спрос на антисептики, считает Рябухин. Но сначала изъятый конфискат надо будет денатурировать,
Таким образом алкоголь нельзя будет пить и можно будет исключить отравление. На складах Росспиртпрома сейчас хранятся 900 тыс. декалитров конфискованного алкоголя и 23 млн декалитров спирта, которые бли изъяты в 2019 году.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российские регионы не должны менять ранее установленный режим продажи алкоголя, так как это может спровоцировать рост контрафакта, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его мнению, ограничительные меры могут спровоцировать не только рост нелегальной продукции, но и серьёзное социальное напряжение.
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