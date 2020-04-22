Контрафактный алкоголь пустят на антисептики

https://static.news.ru/photo/a78e66c2-843a-11ea-b4ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конфискованный нелегальный алкоголь вполне можно использовать при производстве антисептиков. С таким предложением к премьеру Мишустину обратился сенатор Сергей Рябухин.

Эта мера будет актуальной, если в регионах будет наблюдаться повышенный спрос на антисептики, считает Рябухин. Но сначала изъятый конфискат надо будет денатурировать, пишут «Известия».

Таким образом алкоголь нельзя будет пить и можно будет исключить отравление. На складах Росспиртпрома сейчас хранятся 900 тыс. декалитров конфискованного алкоголя и 23 млн декалитров спирта, которые бли изъяты в 2019 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские регионы не должны менять ранее установленный режим продажи алкоголя, так как это может спровоцировать рост контрафакта, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его мнению, ограничительные меры могут спровоцировать не только рост нелегальной продукции, но и серьёзное социальное напряжение.