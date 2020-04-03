Минпромторг дал рекомендации регионам по продаже алкоголя

Российские регионы не должны менять ранее установленный режим продажи алкоголя, так как это может спровоцировать рост контрафакта, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Рекомендуем не менять установленный ранее в субъектах Российской Федерации режим продажи алкогольной продукции без крайней необходимости, — говорится в письме Мантурова, которое было направлено руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.
По его мнению, ограничительные меры могут спровоцировать не только рост нелегальной продукции, но и серьёзное социальное напряжение.
Кроме того, ведомство призвало обеспечить беспрепятственный проезд транспорта, перевозящего потребительские товары,
Как писал NEWS.ru ранее, эксперты сообщили, чем опасен ввод ограничений на продажу алкоголя во время карантинного режима. Они пояснили, что это разорит компании, приведёт к росту безработицы, а также к увеличению потребления опасных для здоровья суррогатов среди населения. Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ объяснил, что ограничение во времени продажи спиртосодержащей продукции может привести к увеличению очередей, что крайне опасно во время распространения коронавирусной инфекции.
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