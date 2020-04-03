Минпромторг дал рекомендации регионам по продаже алкоголя

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Дефицит и резкий рост цен на лимоны и имбирь в ряде российских регионов спровоцирован небывалым спросом на эти продукты.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) РФ по Алтайскому краю. По его данным, россияне стали всё чаще жаловаться на подорожание продуктов питания, а особенно...