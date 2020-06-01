Путин подписал указ о голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля

https://static.news.ru/photo/2b9c2f34-a421-11ea-bf4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по конституционным поправкам 1 июля.

Об этом сообщается на сайте Кремля. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее Путин назначил 1 июля 2020 года днём голосования по Конституции, отвергнув идею провести референдум в один день с парадом Победы — 24 июня.

Как сообщил сопредседатель рабочей группы по изменениям в основной закон Павел Крашенинников, принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию россияне смогут с 25 июня по 1 июля, писал NEWS.ru.