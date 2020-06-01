Путин подписал указ о голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по конституционным поправкам 1 июля.
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Ранее Путин назначил 1 июля 2020 года днём голосования по Конституции, отвергнув идею провести референдум в один день с парадом Победы — 24 июня.
Как сообщил сопредседатель рабочей группы по изменениям в основной закон Павел Крашенинников, принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию россияне смогут с 25 июня по 1 июля, писал NEWS.ru.
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