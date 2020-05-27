Путин поддержал увеличение минимального размера пособия по безработице

https://static.news.ru/photo/e78df0e2-a02f-11ea-adfd-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Минтруда об увеличении минимального размера пособия по безработице до 4,5 тыс. рублей для россиян, которые не имели подтверждённого дохода.
Для граждан, у которых нет подтверждённого дохода, достаточного стажа по прежнему месту работы или они вовсе не были официально трудоустроены, предусмотрен минимальный размер пособия по безработице 1,5 тысячи рублей. Конечно же, этого мало, такие люди сейчас также нуждаются в поддержке государства, — цитирует ТАСС Путина.
Президент предложил увеличить минимальное пособие по безработице втрое с 1 мая до 1 августа текущего года.
Как писал NEWS.ru, министр труда и социальной защиты Антон Котяков предложил увеличить на три месяца размер минимального пособия по безработице в три раза — с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей. Глава Минтруда таким образом предложил поддержать граждан, получающих минимальные пособия по безработице. Сейчас они оказались в сложной ситуации из-за кризиса, который был вызван пандемией коронавируса.