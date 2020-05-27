Путин поддержал увеличение минимального размера пособия по безработице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения о своей болезни и заявил, что абсолютно здоров. Ранее в некоторых СМИ появилась информации о госпитализации политика с подозрением на коронавирус.

Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею права заболеть? Не имею права поставить капельницу и поднять иммунитет? Я...