https://static.news.ru/photo/43e1f6b6-299a-11ea-98ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который подразумевает введение новых штрафов для строительных компаний, не компенсирующих при работе на объектах нанесённый водным ресурсам вред.

Документ вносит поправки в КоАП о денежном наказании для физических лиц в размере от трёх до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

Также санкции ждут застройщиков, запланировавших капитальные работы, которые предусматривают негативное влияние на водные биоресурсы, и последующее строительство без согласования с Росрыболовством. В этом случае физическим лицам придётся заплатить три-пять тысяч рублей, должностным лицам — восемь-десять тысяч рублей, а компаниям — 50-100 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что застройщиков хотят обязать сдавать бюджетное стандартное жильё с отделкой и мебелью. Новые требования в первую очередь могут коснуться жилья, возводимого по госпрограммам.