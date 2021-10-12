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Путин назвал главного врага России

15:36, 12 октября 2021
Путин назвал главного врага России Президент РФ Владимир Путин выступает на встрече с депутатами Государственной Думы РФ восьмого созыва Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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У России много вызовов, но главный враг страны — это низкие доходы россиян, заявил президент Владимир Путин в обращении к депутатам Госдумы нового созыва. Российский лидер уверен, что эта ситуация угрожает стабильному развитию государства, передаёт РИА Новости.

Путин отметил, что низкие зарплаты получают миллионы россиян.

У нашей страны, а значит, у всех нас, много общих сложных вызовов, и повторю, главный наш враг, угроза стабильного развития для демографического будущего — это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей, — подчеркнул он.

Ранее на совещании с правительством Путин уже говорил, что бедность, проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре — главные враги России. По его словам, в России ещё есть над чем работать.

Также Путин называл основные задачи Госдумы нового созыва. В их числе снижение уровня бедности до минимального, повышение уровня здравоохранения и образования. Он также призвал лидеров партий выполнять предвыборные обещания.

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