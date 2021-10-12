Путин назвал главного врага России

У России много вызовов, но главный враг страны — это низкие доходы россиян, заявил президент Владимир Путин в обращении к депутатам Госдумы нового созыва. Российский лидер уверен, что эта ситуация угрожает стабильному развитию государства, передаёт РИА Новости.

Путин отметил , что низкие зарплаты получают миллионы россиян.

У нашей страны, а значит, у всех нас, много общих сложных вызовов, и повторю, главный наш враг, угроза стабильного развития для демографического будущего — это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей, — подчеркнул он.

Ранее на совещании с правительством Путин уже говорил, что бедность, проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре — главные враги России. По его словам, в России ещё есть над чем работать.

Также Путин называл основные задачи Госдумы нового созыва. В их числе снижение уровня бедности до минимального, повышение уровня здравоохранения и образования. Он также призвал лидеров партий выполнять предвыборные обещания.