Путин назвал повышение доходов учителей одним из социальных приоритетов

Президент России Владимир Путин считает уровень доходов преподавателей одним из главных социальных приоритетов в России. Об этом он заявил на встрече с лидерами партий по итогам состоявшихся выборов в Госдуму, сообщает ТАСС.

Глава государства заявил, что эту проблему нужно решать системно, а не отдельными выплатами.

Доходы преподавателей — это, безусловно, один из социальных приоритетов. Нужно решать этот вопрос как системный, — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что в последнее время школам и образованию в целом уделяется много внимания, но этого «недостаточно».

Ранее депутат Госдумы VII созыва Геннадий Онищенко заявил, что в России необходимо менять не только систему оплаты труда педагогам, но и принцип работы преподавателей. По его словам, повышение оплаты труда не изменит главной проблемы — невероятно высокой нагрузки на педагогов.

До этого стало известно, что правительство РФ определило пять регионов, в которых в рамках эксперимента протестируют новую систему оплаты труда учителей. Реформа предполагает сохранение действующей структуры оплаты, состоящей из оклада и компенсационно-стимулирующих выплат. Теперь предполагается, что регионы станут формировать размер зарплат учителей на основе дополнительных расчётов правительства.