Путин назвал борьбу с коронавирусом «экзаменом на человечность»

https://static.news.ru/photo/015a93bc-8aec-11ea-b755-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-конференции с волонтёрами назвал борьбу с коронавирусом экзаменом на человечность. Россия, по его оценке, доказала свою сплочённость.

В дни таких сложных испытаний каждый показывает, кто он такой на самом деле, на что он способен <…> Мы доказали, что мы вместе, мы единая, сплочённая страна, — заявил Путин.

Он также подчеркнул самоотверженную работу волонтёров, которая доказывает, что жизнь человек для россиян стоит превыше всего.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин положительно отреагировал на флешмоб от граждан страны. Главе государства понравилась идея по копированию людьми, которые находятся на самоизоляции, известных произведений искусства.