Путин назначил своего помощника полпредом в Сибири

Президент России Владимир Путин назначил своего помощника Анатолия Серышева полномочным представителем в Сибирском федеральном округе. Текст соответствующего указа приводит пресс-служба Кремля на сайте администрации главы государства.

В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Серышева Анатолия Анатольевича полномочным представителем президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности, — говорится в документе.

Должность полпреда президента в Сибири была свободна шесть месяцев, с апреля 2021 года. До этого её занимал Сергей Mеняйло, который был назначен главой Северной Осетии.

Ранее сообщалось, что 56-летний уроженец Иркутской области Анатолий Серышeв служил в органах госбезопасности с 1988 по 2016 год, последние шесть лет он руководил УФСБ по республике Карелия, с 2016-го по 2018-й был замглавы Федеральной таможенной службы. Помощником президента Серышев стал в 2018 году. Он занимался согласованием назначений на руководящие должности в силовых ведомствах (кроме Министерства обороны), а также отвечал за награждения и присвоение званий.