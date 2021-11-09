Путин назначил нового посла в Катаре

Президент России Владимир Путин назначил послом в Катаре Дмитрия Догaдкина. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее Догaдкин был российским послом в Омане.

Назначить Догaдкина Дмитрия Николаевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Государстве Катар, — говорится в документе.

Другим указом Путин освободил от данных обязанностей Нурмaхмада Холова.

13 октября президент России Владимир Путин назначил экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде.

Бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил, что его страна может начинать готовить документы на экстрадицию из Кабо-Верде обвинённой в госизмене Поклонской. Дипломат находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии.

В Кабо-Верде сообщили , что представители Украины уже связывались с руководством африканской страны по вопросу экстрадиции Поклонской, однако шансов реализовать эту идею у них нет. Собеседник агентства сообщил, что этот запрос посчитали шуткой, на которую не нужно обращать внимания.