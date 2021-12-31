Путин наградил орденами российских дипломатов и гражданина Германии

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Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении различных наград ряду россиян и одному гражданину Германии. Иностранца российский лидер отметил за вклад в развитие сотрудничества РФ и ФРГ в области здравоохранения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Награды удостоился глава общественной организации «Форум имени Р. Коха и И. И. Мечникова» Хельмут Хан. Ему будет вручён орден Дружбы.

Этим же орденом Путин наградил посла России в Канаде Олега Степанова и директора Правового департамента МИД РФ Евгения Загайнова. В указе говорится, что они отмечены наградами за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

Ещё один сотрудник внешнеполитического ведомства — Владимир Леонтьев, являющийся заместителем главы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД — удостоен ордена Почёта.

Ранее сообщалось, что Путин наградил орденом Дружбы посла Армении в России Вардана Тоганяна. Таким образом российский лидер отметил вклад дипломата в укрепление отношений между двумя странами.