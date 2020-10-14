Путин наградил Кудрина орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Президент Российской Федерации Владимир Путин высоко оценил работу Алексея Кудрина. Российский лидер наградил председателя Счётной палаты орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
За большой вклад в укрепление системы государственного финансового контроля и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Кудрина Алексея Леонидовича — председателя Счетной палаты РФ, — говорится в документе.
Указ о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о награждении главы Счётной палаты Алексея Кудрина медалью Столыпина II степени. Она вручается за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны.
В 1996–1997 годы Кудрин занимал пост заместителя руководителя администрации президента РФ. С 2000-го по 2011 год был министром финансов РФ. В периоды с 2000-го по 2004 год и с 2007-го по 2011 год занимал должность заместителя председателя правительства РФ. С 2018 года является председателем Счетной палаты РФ. 12 октября Кудрину исполнилось 60 лет.
Ранее в интервью Кудрин признался, что с президентом Владимиром Путиным они иногда разговаривают на «ты». По его словам, это случается при обсуждении наедине житейских ситуаций и обязательно не по работе. Он также назвал легендой слухи о том, что они с Путиным после переезда в Москву жили на одной даче, писал NEWS.ru.
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