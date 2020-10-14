Путин наградил Кудрина орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

https://static.news.ru/photo/71106984-0e59-11eb-82a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин высоко оценил работу Алексея Кудрина. Российский лидер наградил председателя Счётной палаты орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

За большой вклад в укрепление системы государственного финансового контроля и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Кудрина Алексея Леонидовича — председателя Счетной палаты РФ, — говорится в документе.

Указ о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о награждении главы Счётной палаты Алексея Кудрина медалью Столыпина II степени. Она вручается за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны.

В 1996–1997 годы Кудрин занимал пост заместителя руководителя администрации президента РФ. С 2000-го по 2011 год был министром финансов РФ. В периоды с 2000-го по 2004 год и с 2007-го по 2011 год занимал должность заместителя председателя правительства РФ. С 2018 года является председателем Счетной палаты РФ. 12 октября Кудрину исполнилось 60 лет.

Ранее в интервью Кудрин признался, что с президентом Владимиром Путиным они иногда разговаривают на «ты». По его словам, это случается при обсуждении наедине житейских ситуаций и обязательно не по работе. Он также назвал легендой слухи о том, что они с Путиным после переезда в Москву жили на одной даче, писал NEWS.ru.