Президент России Владимир Путин начал ежегодную большую пресс-конференцию. Глава государства решил отказаться от вступительного слова. Ранее сообщалось, что он намерен общаться с представителями прессы «до последнего», провести мероприятие в очном формате было его собственным решением.

Добрый день, уважаемые коллеги! <...> Я думаю, что можно без каких-то долгих вступительных слов начать сразу работать, это будет полезнее и интереснее для всех, — сказал Путин.

В этом году традиционное мероприятие проходит в Манеже в центре Москвы. Для общения с главой государства были аккредитованы 507 представителей столичных и региональных СМИ.

Как ранее сообщили в Кремле, в 2021 году из-за пандемии свободной аккредитации на мероприятие не было, количество прессы сократили. Для участия в пресс-конференции сотрудникам СМИ было необходимо сдать три ПЦР-теста. Кроме того, санитарные требования предполагают соблюдение дистанции и ещё ряда условий.