16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

«Поклоняются убийцам их дедов»: Путин заявил о «промывке мозгов» молодёжи

17:23, 20 мая 2021
Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Некие силы пытаются сдержать Россию, извращая историю Второй мировой войны и «промывая мозги» российской молодёжи, заявил президент Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа», который транслировался телеканалом «Россия 24».

Глава государства сказал, что в некоторых странах память о советских воинах-освободителях «пытаются варварски стереть» — мемориалы сносятся и оскверняются. Иногда местные жители становятся на защиту памятников, но «долгие годы агрессивной антироссийской пропаганды, распространения откровенной лжи в таких странах не могли пройти бесследно». По его словам, «вирус беспамятства» поражает в первую очередь молодёжь.

К сожалению, и у нас тоже промывают мозги молодым людям так, что они часто забывают о героическом подвиге, который был совершён их предками, близкими, казалось бы, для них людей. Более того, начинают поклоняться тем, кто убивал их дедов и прадедов, — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что российским властям требуется долгая и кропотливая работа в этой сфере.

Также Путин заявил, что все хотят «что-то откусить» от России. Он пообещал им «выбить зубы, чтобы они не могли кусаться». По его словам, кто-то иногда публично осмеливается высказывать точку зрения, согласно которой принадлежность богатств Сибири только России несправедлива. Путин считает странными такие высказывания. При этом он не рассказал, кто именно выражал такое мнение.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео