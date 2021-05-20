«Поклоняются убийцам их дедов»: Путин заявил о «промывке мозгов» молодёжи

https://static.news.ru/photo/e76ba272-b97d-11eb-b95f-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Некие силы пытаются сдержать Россию, извращая историю Второй мировой войны и «промывая мозги» российской молодёжи, заявил президент Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа», который транслировался телеканалом «Россия 24».

Глава государства сказал, что в некоторых странах память о советских воинах-освободителях «пытаются варварски стереть» — мемориалы сносятся и оскверняются. Иногда местные жители становятся на защиту памятников, но «долгие годы агрессивной антироссийской пропаганды, распространения откровенной лжи в таких странах не могли пройти бесследно». По его словам, «вирус беспамятства» поражает в первую очередь молодёжь.

К сожалению, и у нас тоже промывают мозги молодым людям так, что они часто забывают о героическом подвиге, который был совершён их предками, близкими, казалось бы, для них людей. Более того, начинают поклоняться тем, кто убивал их дедов и прадедов, — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что российским властям требуется долгая и кропотливая работа в этой сфере.

Также Путин заявил, что все хотят «что-то откусить» от России. Он пообещал им «выбить зубы, чтобы они не могли кусаться». По его словам, кто-то иногда публично осмеливается высказывать точку зрения, согласно которой принадлежность богатств Сибири только России несправедлива. Путин считает странными такие высказывания. При этом он не рассказал, кто именно выражал такое мнение.