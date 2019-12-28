https://static.news.ru/photo/a6fc42be-29af-11ea-af1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Dieter Möbus/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении штрафа за незаконную добычу янтаря.

Согласно документу, в УК России внесут поправки, подразумевающие денежное наказание за сделки, касающиеся самовольно добытого янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, а также за их незаконное хранение, перевозку и пересылку, за исключением ювелирных, бытовых изделий и лома.

Тех, кто ранее попадал под аналогичную статью КоАП, могут обязать выплатить до миллиона рублей или лишить свободы на срок до двух лет. Если стоимость камней превышает 2,25 млн рублей, размер штрафа может достигнуть 2 млн рублей, а тюремный срок — четырёх лет.

Похожий закон подписал глава Украины Владимир Зеленский. Документ предусматривает регулировку процедуры выдачи спецразрешений на разработку месторождений янтаря, а также штраф от $2 до $7 тысяч или ограничение свободы на срок до трёх лет за незаконную добычу, сбыт, покупку, хранение, перевозку, передачу, пересылку и переработку этого камня.

Как писал NEWS.ru, осенью словацкая полиция обнаружила почти 700 килограммов янтаря при осмотре автомобиля, в котором находились четверо граждан Украины. Стоимость находки составляет порядка €653 тысяч.