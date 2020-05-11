Путин: c 12 мая единый период нерабочих дней завершается

https://static.news.ru/photo/9855e5c2-938a-11ea-a1c3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сообщил, что с 12 мая единый период нерабочих дней завершается. Они были введены в связи с пандемией коронавируса.

Мы подошли к следующему этапу — смягчению режима ограничений, — отметил глава государства во время совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

По его словам, выход из режимов ограничений быстрым не будет. Все будет проходить в несколько этапов.

Кроме того, российский лидер продлил полномочия глав субъектов из-за ситуации с распространением нового заболевания.