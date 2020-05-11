Путин: c 12 мая единый период нерабочих дней завершается

Президент России Владимир Путин сообщил, что с 12 мая единый период нерабочих дней завершается. Они были введены в связи с пандемией коронавируса.
Мы подошли к следующему этапу — смягчению режима ограничений, — отметил глава государства во время совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
По его словам, выход из режимов ограничений быстрым не будет. Все будет проходить в несколько этапов.
Кроме того, российский лидер продлил полномочия глав субъектов из-за ситуации с распространением нового заболевания.
Как ранее писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал введение более жёстких ограничений в транспорте — обязательное ношение масок и перчаток. Также согласно его указу, временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта
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