Член Совфеда Алексей Пушков в своём Telegram-канале рассказал о том, что в США происходит вариант «борьба с расизмом наоборот» — ситуация, когда «либеральная публика, поддерживавшая BLM и её эксцессы», начинает массово скупать средства самозащиты и укреплять дома от погромщиков. Так он прокомментировал закон штата Калифорния, согласно которому за преступления, совершённые на сумму до $950, виновные не несут ответственности перед законом. В качестве подтверждения слов Пушков сослался на статью Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

Оказывается, «борьба с расизмом» в США означает закрывать глаза на преступления и грабежи, если они не превышают тысячи долларов и — главное! — совершены чёрными. В Беверли Хиллз живёт сплошь либеральная публика, поддерживавшая BLM и её эксцессы во имя «компенсации за рабство». Теперь эта же публика вооружается. Компенсировать, видимо, не хочет из собственных накоплений, — написал сенатор.

По данным института, в декабре прошлого года несколько зарубежных СМИ сообщили, что жители респектабельного района Лос-Анджелеса — Беверли Хиллз — принялись скупать огнестрельное оружие и укреплять своё жилище. Причиной тому стал всплеск краж, грабежей и нападений в Лос-Анджелесе, где даже в мирных районах теперь можно слышать звуки перестрелки. А торговый центр The Grove вообще пришлось оградить стеной из спиральной проволоки, чтобы защититься от «молодёжных банд».

Ранее Пушков заявил, что общей чертой таких бывших советских республик, как Украина, Молдавия, Латвия и Литва является потеря населения. Она происходит в том числе за счёт эмиграции активной части за границу.