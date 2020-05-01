Пульмонолог объяснил, почему коронавирусом болеют молодые люди

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин сказал, что коронавирус, как и другие респираторные инфекции, поражает людей разных возрастов, в том числе и молодых, а риск неблагоприятного исхода связан, прежде всего, с наличием у человека хронических заболеваний.
Болеют разные категории людей, в том числе те, у кого нет хронических заболеваний. Но зачастую они есть, и они отягощают течение COVID-19, — сообщил в эфире телеканала «Москва 24» Овечкин.
По словам медика, однозначного ответа на вопрос о причинах большого числа заражений коронавирусом среди людей молодого возраста дать нельзя.
Как писал NEWS.ru, число заразившихся коронавирусом в мире за прошедший месяц увеличилось более чем в три раза — с 1 млн до 3,2 млн человек. Однако темп прироста новых случаев заражения снижается уже четвёртую неделю подряд. Если в начале апреля их число росло на 200% за семь дней, то сейчас — только на 21,5%. На каждые 100 тысяч человек в мире приходится 41 заразившийся (месяц назад — меньше 13). Количество жертв коронавируса за апрель возросло почти в шесть раз — с 50 тысяч до почти 300 тысяч. При этом условный показатель смертности увеличился с 5% до 7,12%. Стремительно растёт и число выздоровевших: в начале месяца их было 200 тысяч, сейчас — уже более миллиона.