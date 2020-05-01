Пульмонолог объяснил, почему коронавирусом болеют молодые люди

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда считает, что изображений Иосифа Сталина не должно быть в строящемся храме Вооружённых сил РФ.

С его именем связаны многие беды в жизни людей, которые невозможно вычеркнуть из истории. Я не даю однозначной оценки личности Сталина с исторической точки зрения, но моё личное мнение: его...