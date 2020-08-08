Пулемёт, бульдог и лебедь: в каршерингах рассказали, что забывают клиенты

https://static.news.ru/photo/cc21c332-d95b-11ea-8361-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители сервисов каршеринга рассказали журналистам о необычных вещах, которые их клиенты забывали в арендованных автомобилях.

Сооснователь сервиса BelkaCar Екатерина Макарова в беседе с РИА Новости вспомнила , что самыми необычными забытыми предметами были музейный пулемёт РПК-74, четыре килограмма чёрной икры, электрогитара с автографом Дэвида Гилмора, универсальный набор сварщика, четыре билета на матч «Россия — Испания» и меховые наручники. Один из клиентов забыл в автомобиле живого лебедя.

В YouDrive сообщили, что один раз в багажнике оставили бульдога.

Он мирно спал. И проснулся уже во время аренды следующего пользователя, — рассказал пресс-служба каршеринга.

В автомобилях BelkaCar и YouDrive не установлены скрытые камеры.

Издатель сетевого издания «Трушеринг» Юрий Николаев рассказал, что часто пользователи сервисов каршеринга занимаются воровством деталей экстерьера и интерьера автомобиля. По его словам, люди вытаскивают щётки, коврики, снимают дворники, отрывают эмблемы и при этом не чувствуют ответственности за свои действия.

Некоторые люди могут поменять части интерьера автомобиля. Например, заменить сиденье, кнопки, подголовники и даже рулевое колесо, отметил журналист. Николаев подчеркнул, что случаев вандализма по отношению к каршеринговым автомобилям из года в год становится меньше.

Растёт количество установленных в городе и в салонах автомобилей видеорегистраторов, а пользователи фиксируют поломки и недостающие части интерьера в приложении, что влечёт за собой штраф предыдущего арендатора, — подчеркнул эксперт.

NEWS.ru писал, что глава ГИБДД предложил запретить пользоваться каршерингом злостным нарушителям ПДД.