Пулемёт, бульдог и лебедь: в каршерингах рассказали, что забывают клиенты

Представители сервисов каршеринга рассказали журналистам о необычных вещах, которые их клиенты забывали в арендованных автомобилях.
Сооснователь сервиса BelkaCar Екатерина Макарова в беседе с РИА Новости
В YouDrive сообщили, что один раз в багажнике оставили бульдога.
Он мирно спал. И проснулся уже во время аренды следующего пользователя, — рассказал пресс-служба каршеринга.
В автомобилях BelkaCar и YouDrive не установлены скрытые камеры.
Издатель сетевого издания «Трушеринг» Юрий Николаев рассказал, что часто пользователи сервисов каршеринга занимаются воровством деталей экстерьера и интерьера автомобиля. По его словам, люди вытаскивают щётки, коврики, снимают дворники, отрывают эмблемы и при этом не чувствуют ответственности за свои действия.
Некоторые люди могут поменять части интерьера автомобиля. Например, заменить сиденье, кнопки, подголовники и даже рулевое колесо, отметил журналист. Николаев подчеркнул, что случаев вандализма по отношению к каршеринговым автомобилям из года в год становится меньше.
Растёт количество установленных в городе и в салонах автомобилей видеорегистраторов, а пользователи фиксируют поломки и недостающие части интерьера в приложении, что влечёт за собой штраф предыдущего арендатора, — подчеркнул эксперт.
NEWS.ru писал, что глава ГИБДД предложил запретить пользоваться каршерингом злостным нарушителям ПДД.
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