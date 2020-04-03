Психологи советуют родителям «на удалёнке» уделять время детям

https://static.news.ru/photo/b2753dba-75ec-11ea-82bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские психологи рассказали, как наладить работу и досуг в условиях карантинного режима в семьях, где есть дети. Специалисты советуют уделять детям больше внимания, но при этом не забывать о дисциплине и рабочем времени.

Кандидат психологических наук, старший научный сотрудник лаборатории клинической нейрофизиологии, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава РФ Вадим Мямлин дал рекомендации выделить отдельное пространство для работы, а детям объяснить про определённые границы между рабочем временем и домашним.

Необходимо делать обговорённые паузы для родителей <...> с ребёнком в течение дня, — привели слова психолога в ТАСС.

Психолог Людмила Петрановская призвала родителей не срываться на детей.

Когда чувствуете подступающий гнев или раздражение, учитесь останавливаться. Тут поможет переключение с ребёнка на себя, — отметила она.

Кроме того, специалисты рекомендовали не зацикливаться на детях и выделять время на себя, проводить его в одиночестве.

Доктор психологических наук, научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Елена Дозорцева сообщила о том, что ребёнку важно понимать, когда родителя нельзя отвлекать, когда у него рабочее время, а когда он может уделить внимание ребёнку. Она добавила, что имеет смысл вести определённый распорядок дня, ребёнка не стоит занимать планшетом и компьютерными играми. Елена Дозорцева пояснила, что чем более предсказуемым будет день, тем легче ребёнок будет переносить карантинный режим, писал NEWS.ru ранее.