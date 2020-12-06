Психологи рассказали, как не ошибиться с выбором новогодних подарков

https://static.news.ru/photo/620ace5e-37ce-11eb-8e42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Психологи дали россиянам советы, как выбрать новогодние подарки родным и при этом не испортить сюрприз.

Так, кандидат психологических наук Вадим Мямлин рекомендует обращать внимание на мимику человека, перечисляя возможные варианты подарка. По его словам, догадаться, что именно человек хотел бы получить в качестве презента, можно по блеску глаз, полуулыбке. Подсказкой также могут стать звуки, вроде «мм» или «ах».

Его коллега Ирина Ларина советует говорить с близкими о подарках напрямую задолго до праздника. Она пояснила, что в таком случае есть шанс, что этот разговор забудется, а также будет время найти и купить желаемые вещи, сообщает РИА Новости.

Согласно данным исследования, 30% россиян намерены в этом году потратить на новогодние подарки и праздничный стол не более 10 тысяч рублей. Ещё 38% предполагают, что траты составят 10–15 тысяч. От 15 до 20 тысяч рублей могут потратить 18% россиян, а свыше 20 тысяч только каждый десятый. Тратиться на эти цели вообще не собираются 4% граждан.

Ранее NEWS.ru писал, что финансовый консультант Александр Доржиев рассказал, как хорошо отпраздновать Новый год без ущерба для кошелька. Он посоветовал отказаться от обильного новогоднего стола, ограничившись блюдами, которые могут быть съедены за один вечер, а также не покупать чрезмерно дорогие подарки. Кроме того, он напомнил, что с приближением праздников всё дорожает, поэтому готовиться к ним желательно заранее.