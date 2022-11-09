Россиянам рассказали, сколько времени ежедневно нужно ребенку от родителей Коуч Корниенко: ребенку нужно 15 минут качественного времени от каждого родителя в день

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Существует популярное мнение о том, что если отец проводит время с ребенком хотя бы 15 минут в день, то это уже хорошо, но не каждый родитель задумывается о том, является ли это время качественным. Как рассказала NEWS.ru консультант по детско-родительским отношениям Кристина Корниенко, не секрет, что большую часть времени ребенок дошкольного возраста проводит с матерью. К качественному времени относится период, когда родители и ребенок вовлечены в совместную деятельность.

Под качественным временем стоит понимать время, когда ребенок и родитель полноценно вовлечены в совместную деятельность. Минимальное количество качественного времени, необходимое ребенку ежедневно, — 15 минут от каждого родителя, — объяснила Корниенко.

Для расчета времени, необходимого при появлении нового члена семьи, стоит воспользоваться пропорцией в 25% времени на 1 ребенка, указала коуч.

Количество часов в неделе — 168, количество часов на сон — 56, количество рабочих часов — 40, количество оставшегося времени — 72. 25% от этого времени — 18 (2,5 часа в день). Разумеется, в это время входит весь уход за ребенком: кормление, готовка, подстригание ногтей, базовая уборка, игра, — сказала Корниенко.

Психолог подчеркнула, что лучше проводить с ребенком меньше времени, но регулярно, чем становиться «родителем выходного дня», поскольку в таком случае авторитет родителя угасает с каждым днем необщения.

Ранее психолог Наталья Наумова рассказала, что самая серьезная ошибка родителей при воспитании детей — критика, которая используется вместо поддержки, сочувствия и сопереживания. По ее словам, критика заставляет детей замкнуться и перестать доверять родителям. «Командование» ребенком также является ошибкой, ведь он должен уметь принимать самостоятельные решения, отметила специалист.