Психолог рассказала, каких мужчин ищут россиянки Психолог Сулим рассказала о востребованности зрелых мужчин среди женщин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Среди россиянок востребован образ зрелого мужчины, который готов взять ответственность за свою семью, рассказала кандидат психологических наук Софья Сулим. В беседе с РИАМО психолог объяснила, что для женщины важно чувствовать защиту и заботу. По словам психолога, мужчина должен понимать, что это его выбор, и быть готовым брать на себя ответственность.

Забота о своей семье, опора и защита для супруги, детей и старшего поколения — это традиционные проявления мужских качеств взрослого и зрелого мужчины, который понимает, что это его выбор, он принимает ответственные решения и готов действовать, — отметила специалист.

По словам Сулим, женщины готовы создавать семью с такими мужчинами, которые умеют вовремя взять себя в руки. Такой человек при внутренних переживаниях сможет действовать, а также при малейших трудностях навряд ли уйдет из семьи искать утешения у другой. Кроме того, психолог уточнила, что женщин интересует не только финансовое благополучие. Мужчина должен вкладываться в отношения, проводить время с детьми и своей избранницей и быть готов обсуждать проблемы.

Сулим ранее заявила, что при появлении детей женщина начинает чувствовать мотивацию к саморазвитию. По ее словам, женщины начинают лучше осознавать свои возможности, из-за чего появляется желание творческого и карьерного роста.