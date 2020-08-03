Психолог рассказала, как запрет на слёзы скажется на психике мальчика

Запрет на выражение своих эмоций и слёз у мальчиков может привести к трудностям во взрослой жизни, когда человек не может вербально объяснить своё состояние. Об этом заявила психолог Александра Кондрахина.
По её словам, у человека может развиться алекситимия, болезнь, при которой у человека возникают сложности в словесном описании своего состояния. Из-за этого человек постоянно находится в состоянии повышенного дискомфорта, и это состояние со временем усиливается. Психолог подчеркнула, что со временем это может привести к психосоматическим нарушениям, которые можно вылечить только с помощью специалистов.
В беседе с «Невскими Новостями» Кондрахина
Как ранее писал NEWS.ru, специалисты рассказали, как распознать психоз.
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