Психолог рассказала, как сообщить ребенку об усыновлении Психолог Наумова объяснила: сообщить ребенку об усыновлении нужно как можно быстрее

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Рассказать ребенку, что он является приемным, нужно как можно скорее, но важно подобрать правильные слова, заявила NEWS.ru детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова. Она объяснила, что детям всегда важно знать правду, так как она рано или поздно всплывет, в этом случае они почувствуют обман и предательство.

Важно деликатно и осторожно подходить к этому вопросу, не держать долго в тайне. Когда усыновили маленького ребенка и он не помнит, что происходило, то ему важно знать об этом. При этом необходимо говорить о своих чувствах к ребенку, насколько он значим, ценится, насколько его любят и он нужен семье, — сказала Наумова.

Как отметила психолог, про биологических родителей не нужно говорить плохо, стоит объяснить, что у них была тяжелая ситуация.

Ребенку важно знать, что он нужен и приемным, и биологическим родителям, это закладывает уверенность в себе, адекватную самооценку. Это дает старт для развития человека, чтобы быть успешным, счастливым и добиваться целей. Ему важно знать, что родители не могут справиться без него, — подытожила Наумова.

В июле губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил семью в Люберцах, взявшую под опеку девять детей из Донецка. Он выразил свое уважение приемным родителям Дмитрию и Татьяне, а также рассказал о большой программе по приему детей из Донбасса на воспитание.