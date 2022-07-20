Психолог рассказала, как противостоять манипулятору Психолог Белецкая: чтобы не поддаться на уловки манипулятора, стоит взять паузу в общении

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Чтобы не поддаться на уловки манипулятора, стоит вовремя взять паузу в общении, если человек осознанно заставляет делать то, чего делать не хочется, посоветовала психолог Елена Белецкая. Она также отметила, что стоит отнестись с настороженностью к словам, которые вызывают чувство воодушевления и эйфории, пишет «Москва 24».

Любыми способами сделайте перерыв в общении, если в какой-то момент почувствовали, что вам некомфортно: собеседник давит на вас, уверяет, что вы обязаны сделать то, чего вы явно не хотите. Также не стоит идти на поводу у человека, если вы ощущаете эйфорию от слов собеседника, который активно вас на что-то воодушевляет, — заявила Белецкая.

Помимо этого, психолог порекомендовала научиться говорить таким людям «нет» и даже разоблачать их манипуляции, открыто говоря человеку о его намерениях. Более того, Белецкая посоветовала попробовать «вернуть» манипулятору негативные эмоции, которые он пытается вызвать. По словам психолога, не менее важно не забывать возвращать таких людей в рамки беседы, чтобы не отвлекаться на личные или эмоциональные аспекты.

Ранее психотерапевт Анна Стори заявила, что манипуляцией является попытка незаметно воздействовать на человека, чтобы он в результате сделал то, чего, руководствуясь логикой, делать не стал бы. Чтобы подобного не произошло, следует находиться в эгосостоянии взрослого.