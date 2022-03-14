Психолог рассказала, как правильно читать новости

Руководитель горячей линии психологической помощи клуба «Мы вместе» Инна Силенок заявила, что сокращение до получаса в сутки времени, отведённого на просмотр новостей в интернете, позволит бороться с тревожным состоянием. По словам эксперта, люди начинают страдать зависимостью от плохих новостей в интернете. Он отметил, что в результате этого человек может начать испытывать бессонницу, а также приступы паники, сообщает РИА Новости.

Одним из самых дестабилизирующих факторов является информационная напряжённость. Появилась новая форма зависимости — зависимость от новостей в интернете, «западание» на негативную информацию, — поделилась Силенок.

Он призвала людей доверять только официальным источникам при прочтении новостей.

Невролог Юрий Андрусов ранее заявил, что наиболее частой причиной онемения пальцев рук являются туннельные синдромы, когда один из нервов начинает пережиматься в самых уязвимых местах. Он также отметил, что онемение пальцев рук бывает постоянным или приходящим.

Эксперт подчеркнул, что причиной этому становятся некие поражения нервов. Это состояние, которое возникает при давлении срединного нерва в области запястья, где сгибается кисть. При этом больной ощущает онемение среднего, указательного и немного безымянного пальца.