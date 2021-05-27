Психолог рассказал, кто чаще всего становится жертвой мошенников

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В большинстве случаев жертвами мошенников становятся люди, которые относятся к одной из двух категорий — «скупердяи» и «хозяева жизни». Об этом психолог Дмитрий Синарев рассказал агентству «Прайм».

«Скупердяев» мошенники убеждают в том, что у них якобы есть возможность получить максимальную выгоду при минимальных затратах, но она в ближайшее время закончится. Обычно речь идёт о распродажах «старых партий» товара, конфиската, закрытии магазинов или ликвидации складов.

По словам психолога, прижимистые люди экономят на всём и прежде всего — на себе. Злоумышленники вычисляют их по «серой внешности и горящим жадностью глазам».

С «хозяевами жизни» ситуация иная. Они, наоборот, подчёркивают свою материальную успешность автомобилями, украшениями, одеждой известных брендов. Они готовы на всё ради демонстрации и сохранения своей статусности.

Мошенники пользуются этим, убеждая таких людей делать пожертвования, инвестировать в сомнительные фонды. При этом жертву стараются убедить в том, что таким образом она демонстрирует свои большие возможности.

Помните одно простое жизненное правило: всегда и за всё приходится платить. А за глупую кичливость и стремление к халяве платить придётся особенно дорого, — заключил психолог.

Ранее зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов рассказал о новой схеме, которую используют телефонные мошенники для обмана граждан. Они представляются следователями и выманивают у людей сбережения под предлогом участия в спецоперации и обещая награду за это.